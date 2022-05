Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbrüche in Neuenkirchen und Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - In der Zeit von Freitag bis Samstag (13.05. - 14.05.) begingen bislang unbekannte Täter in Neuenkirchen und Mastholte drei Wohnungseinbrüche.

Im Tatzeitraum von 21.45 Uhr - 03.00 Uhr verschafften sich Diebe auf ungeklärte Weise Zutritt zu einer Wohnung an der Straße Am Markt in Neuenkirchen und entwendeten eine braune Lederhandtasche mit Bargeld und Dokumenten.

Ein weiterer Einbruch in Neuenkirchen erfolgte zwischen 20.45 Uhr - 07.00 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Straße Glockenbrink. Auch hier verschaffte sich ein Täter auf ungeklärte Weise Zutritt und stahl zwei Geldbörsen mit Bargeld und Dokumenten.

Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungsverfahren geprüft.

Bereits am Freitagabend (13.05., 18.45 Uhr - 21.00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Straße Speckbusch in Mastholte. Den Erkenntnissen zufolge warfen die Täter mit einem Stein eine Scheibe ein. Anschließend wurden sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Zu möglichem Diebesgut konnten derzeitig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell