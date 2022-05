Polizei Gütersloh

POL-GT: Nachtrag - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Der am gestrigen Sonntagabend (15.05., 23.30 Uhr) verübte Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft in der Brinkstraße (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5222712) wurde derzeitigen Ermittlungen nach von mehreren Zeugen kurz nach der Tatbegehung beobachtet. Nachdem ein lautes Knallgeräusch vernommen wurde, konnte eine Person gesehen werden die zu Fuß durch einen Durchgang in Richtung Marktplatz geflüchtet war.

Die Ermittlungen zu der genauen Tatbegehung dauern an.

Übereinstimmenden Beschreibungen zufolge hatte der Täter oder die Täterin ein südländisches Aussehen und schwarze Haare. Die Person war bekleidet mit einer schwarzen, etwas längeren Jacke und trug zudem eine Kapuze auf dem Kopf. Weiter trug die Person eine schwarze Hose sowie eine weiße FFP-2-Maske.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Tathandlungen machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben zu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

