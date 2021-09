Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Portmonee gestohlen; Gilten: Einbruch misslingt; Walsrode: Rote Ampel übersehen - Fußgänger verletzt

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.09.2021 Nr. 1

23.09 / Portmonee gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten einer 68jährigen Soltauerin am Donnerstagmittag, zwischen 12.05 Uhr und 12.30 Uhr in der Lidl-Filiale "Am Alten Stadtgraben" während des Einkaufs das Portmonee aus der Umhängetasche. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

24.09 / Einbruch misslingt

Gilten: Unbekannte versuchten in den vergangenen 14 Tagen die Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Kirchende aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Der entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

23.09 / Rote Ampel übersehen - Fußgänger verletzt

Walsrode: Weil sie durch Hupgeräusche von hinten abgelenkt worden sein will, übersah eine 69jährige Autofahrerin aus Rotenburg am Donnerstagmittag das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Bergstraße / Neue Straße. Ein 18jähriger Walsroder, der die Fahrbahn bei Grünlicht überquerte wurde von ihr erfasst und leicht verletzt.

