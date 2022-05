POL-GT: Kripo ermittelt Tatverdächtige nach Bronzevasendiebstählen in Rheda und Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Halle/ Westf. (MK) - Die seit Sonntagabend (15.05.) vermisste 86-jährige Frau aus Halle wurde am heutigen Montagmorgen in Halle wieder angetroffen. Zu vorsorglichen ärztlichen Untersuchungen transportierte der Rettungsdienst die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau wurde eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh ...

mehr