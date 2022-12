Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei zieht falschen Führerschein aus dem Verkehr

Rheinfelden (Baden) (ots)

Mit einem falschen Führerschein war ein 34-Jähriger unterwegs, als er bei der Einreise am Autobahnübergang Rheinfelden kontrolliert wurde. Die Bundespolizei beendete die Fahrt und leitete ein Strafverfahren ein.

Am späten Montagabend (19.12.2022) reiste der deutsche Staatsangehörige über den Autobahnübergang Rheinfelden nach Deutschland ein, als er in eine Kontrollstelle der Bundespolizei geriet. Der in Deutschland wohnhafte Mann, legte einen Personalausweis sowie eine bulgarische Fahrerlaubnis vor. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale am Führerschein fest. Gegen den 34-Jährigen leitete die Bundespolizei wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren ein. Das Dokument wurde sichergestellt und der Mann musste den Heimweg zu Fuß antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell