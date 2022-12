Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl gesucht - Endstation Grenze

Weil am Rhein (ots)

Der Bundespolizei ist am Autobahnübergang Weil am Rhein eine gesuchte Frau ins Netz gegangen. Ihr wird Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

Als die Bundespolizeistreife die Personalien der 39-Jährigen am Donnerstagnachmittag (22.12.2022) überprüfte, stellte sich heraus, dass gegen sie ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Ihr wird Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen. Ein Haftrichter ordnete den Vollzug der U-Haft an, weswegen die Bundespolizei die deutsche Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt einlieferte.

