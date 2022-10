POL-PPWP: Verkehrskontrolle: Gasflaschen nicht richtig gesichert

Kaiserslautern (ots) - In der Galappmühler Straße ist am Mittwoch ein Kind von einem Auto erfasst worden. Ob das Mädchen dabei verletzt wurde, steht nicht fest. Die etwa Zwölfjährige rannte nach dem Zusammenstoß weg. Kurz nach 14 Uhr hielt an einer Bushaltestelle in der Galappmühler Straße ein Bus an. Eine Autofahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung an dem Omnibus vorbei, als plötzlich ein Kind hinter dem Fahrzeug hervorkam. Auf der Fahrerseite des Pkw kam es zur ...

