POL-FL: Schafflund - 81-Jähriger vermisst, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung -Folgemeldung

Sylt (ots) - Am späten Dienstagabend (01.11.22) kam es kurz nach 22:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch im "Haus Metropol" gegenüber des Freizeitbades "Sylter Welle" in der Andreas-Dirks-Straße in Westerland. Unbekannte Personen zerstörten Oberlichter auf dem Flachdach des Gebäudekomplexes und versuchten so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Als sie dabei von Zeugen bemerkt wurden, flüchteten sie über das Dach in ...

