Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Verkehrsunfallflucht in der Husumer Straße am Samstagmorgen, Polizei sucht Zeugen

Bredstedt (ots)

Am Samstagmorgen (29.10.22), zwischen 07.30 Uhr und 09.00 Uhr, wurde in der Husumer Straße, schräg gegenüber eines Küchenstudios, ein weißer Handwerker-Kleinbus (Renault Master) angefahren. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand, teils auf dem Gehweg, in Fahrtrichtung Süden. Durch den Unfall wurde der linke Außenspiegel des Renaults zerstört und es entstanden Lackschäden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Zeugen und Hinweisgeber dieser Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation in Bredstedt unter der Rufnummer 04671-4044900 in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell