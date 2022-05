Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Vorfahrt missachtet - Beifahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (11.05.) kamen sich in der Bergstraße zwei PKW entgegen. Im Einmündungsbereich zur Lübecker Straße verunfallten sie. Eine Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Gegen 21:00 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Sachsen mit seinem VW Caddy auf der Bergstraße vom Ortszentrum kommend und beabsichtigte in der Einmündung zur Lübecker Straße seine Fahrt in Richtung Autobahn fortzusetzen. Dort kam ihm ein 55-jähriger Fahrer eines VW Golf, aus Richtung Hauptstraße kommend, entgegen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und waren infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Die Beifahrerin des VW Golf, eine 66-jährige Frau aus Niedersachsen, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Fahrer des VW Golf die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen missachtet haben. Die Polizeistation Timmendorfer Strand führt hierzu die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell