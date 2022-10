Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Risum-Lindholm - Falsche Spendensammler unterwegs

Kreis Nordfriesland (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (26.10.2022), gegen 17:30 Uhr, waren zwei Männer in einer Art Rettungssanitäter-Uniform (orange mit Reflektoren) im Bereich Risum-Lindholm unterwegs und haben nach Spenden bzw. nach Kontodaten einer Seniorin gefragt. Angeblich würden die Männer für einen "Wünschewagen" im Auftrag des Niebüller Hospizes sammeln. Die Seniorin wurde misstrauisch und gab ihre Daten nicht an. Außerdem ließ sie die fremden Männer nicht in ihr Haus und hat somit genau richtig gehandelt. Eine genaue Beschreibung der Männer liegt nicht vor.

Der Geschäftsführer des Wilhelminen-Hospizes Niebüll teilte dies der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Er wurde von dieser Anwohnerin angerufen und gefragt, ob die Männer tatsächlich im Auftrag des Hospizes sammeln würden. Da dies nicht der Fall ist, wendete er sich an die Polizei und erstattete Anzeige.

Ob die Männer an weiteren Häusern im Bereich geklingelt und nach Spenden gefragt haben, ist der Polizei bisher nicht bekannt. Die Polizeistation in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen und Hinweisgeber, aber auch eventuell durch diese Masche Geschädigte, um Kontaktaufgabe unter der Rufnummer 04661-40110.

