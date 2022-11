Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch

Sylt (ots)

Am späten Dienstagabend (01.11.22) kam es kurz nach 22:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch im "Haus Metropol" gegenüber des Freizeitbades "Sylter Welle" in der Andreas-Dirks-Straße in Westerland.

Unbekannte Personen zerstörten Oberlichter auf dem Flachdach des Gebäudekomplexes und versuchten so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Als sie dabei von Zeugen bemerkt wurden, flüchteten sie über das Dach in die Strandstraße und liefen in Richtung Innenstadt. Eine Person war auffällig klein. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Jacken mit roten Streifen.

Die Kriminalpolizei Sylt sucht Zeugen und Hinweisgeber. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich zu melden (Tel.: 04651/7047 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell