POL-PPRP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Sachsenstraße in den Tagen vom 13.08.2022 bis 16.08.2022 den Katalysator eines Opel und in der Nacht von Montag auf Dienstag (16.08.2022) den Katalysator eines VW. Ob die beiden Taten zusammenhängen ist nun Teil der Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

