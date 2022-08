POL-PPRP: Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (15.08.2022), gegen 17:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Radfahrer entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg neben der Mundenheimer Straße, so dass ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer, welcher den Radweg in korrekter Richtung befuhr, eine Vollbremsung machen musste. Durch die Bremsung stürzte der Pedelec-Fahrer ...

