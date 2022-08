Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Wieder einmal versuchte ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter am Mittag des 15.08.2022 in Ludwigshafen durch falsche Behauptungen betrügerisch Geld zu erlangen. Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

