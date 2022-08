Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall mit Pedelec-Fahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (15.08.2022), gegen 17:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Radfahrer entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg neben der Mundenheimer Straße, so dass ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer, welcher den Radweg in korrekter Richtung befuhr, eine Vollbremsung machen musste. Durch die Bremsung stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 1000,- Euro. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Wittelsbachstraße, ohne sich um den Verletzten oder den Schaden zu kümmern. Der flüchtende Radfahrer wird, wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, dunkles Haar.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtenden Radfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

