Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230104-4: Polizisten stellen Verdächtigen

Bergheim (ots)

Geschädigte gab entscheidende Hinweise

Am frühen Mittwochmorgen (4. Januar) ermittelten Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis nach dem Raubüberfall auf eine Frau (36) in Bergheim einen Tatverdächtigen. Dem Mann wird vorgeworfen die 36-Jährige an der Straße "Lombardring" am späten Dienstagabend (3. Januar) überrascht, geschlagen und ihre Tasche sowie ihr Fahrrad geraubt zu haben. Eine aufmerksame Zeugin hörte die Hilferufe der Geschädigten und alarmierte die Polizei.

Die Beamten befragten die Geschädigte zum Sachverhalt. Die detaillierte Täterbeschreibung der 36-Jährigen führte die Polizisten schließlich auf die Spur eines Verdächtigen (26). Weitere Beamte fuhren zu dessen Wohnanschrift, wo sie neben dem gesuchten Mann auch die geraubten Gegenstände vorfanden. Sie nahmen den nunmehr Beschuldigen sowie das Fahrrad und die Tasche mit zur Polizeiwache. Nach einer zweifelsfreien Identifizierung durfte der 26-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

Weitere Beamten brachten die Geschädigte zur Polizeiwache, wo sie ihre Gegenstände wieder erkannte und mit nach Hause nahm. (sc)

