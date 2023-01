Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230105-2: Schaukasten mit Feuerwerkskörper gesprengt - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Brühl (ots)

Zeugin blieb unverletzt

Am Mittwochnachmittag (4. Januar) hat ein bislang unbekannter Mann in Bergheim mit Hilfe eines Feuerwerkskörpers einen Schaukasten gesprengt. Herumfliegende Plastiksplitter verletzten eine Passantin (61) glücklicherweise nicht. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Beamte fahnden nach dem jugendlich aussehenden Mann der zur Tatzeit mit einem roten Jogginganzug gekleidet gewesen sein soll.

Hinweise zu dem Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 16.15 Uhr ging die Zeugin auf dem Gehweg an der Clemens-August-Straße entlang. In Höhe der dortigen Schaukästen beobachtete sie, wie der Verdächtige einen Gegenstand in einen Plastikkasten für Broschüren warf. Wenige Augenblicke später explodierte der Kasten und die Splitterteile sollen in Richtung der Zeugin geflogen sein. Der Tatverdächtige und ein Begleiter flüchten umgehend in Richtung der Giesler Galerie. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell