POL-REK: 230105-1: Flucht nach Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Bergheim (ots)

Tatbeute und Fluchtrichtung bislang unbekannt

Die Polizei fahndet derzeit nach bislang unbekannten Täterinnen oder Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (5. Januar) in ein Fußpflegegeschäft in Bergheim-Oberaußem eingebrochen zu sein. Die Tatbeute ist bislang unbekannt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen dringend nach Zeugen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.45 Uhr habe eine Zeugin (54) einen lauten Knall in dem Haus im Kölner Hohlweg gehört. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und sich dadurch Zutritt zum Fußpflegegeschäft verschafft haben. Danach sollen sie sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht haben. Was die Täter erbeuteten und in welche Richtung sie geflohen sind, ist bislang noch unbekannt.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

