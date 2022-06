Polizei Düsseldorf

POL-D: Zeugenaufruf: Altstadt - Hafenstraße - Hilflose, verletzte Person - Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Düsseldorf (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen zu einem unklaren Sachverhalt, der sich am Dienstagabend (21.6.) am "Alten Hafenbecken" in der Altstadt ereignet hat. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, nachdem ein 50-jähriger Obdachloser unter internistischer Lebensgefahr in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.

Gegen 21:30 Uhr ging der Notruf über die 112 ein, wonach ein Mann ohnmächtig an der genannten Örtlichkeit liegen solle. Rettungskräfte erschienen schnell vor Ort und reanimierten den 50-Jährigen. Andere Personen waren nicht mehr vor Ort. Nach weiteren Angaben und zwischenzeitlichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, wonach sich zuvor mehrere Personen eng um den Obdachlosen scharten und ihm offensichtlich Alkohol aus einer Flasche einflößten. Ob dies in Zusammenhang mit dem Zustand des Betroffenen steht, gilt es jetzt zu klären.

Zeugen, die eine entsprechende Situation gestern Abend dort beobachtet haben, werden dringend gebeten sich zu melden.

Anrufe werden erbeten an das Kriminalkommissariat 11 unter Telefon 0211 - 870-0.

