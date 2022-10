Polizei Essen

POL-E: Essen: 75-jährige Marlis B. aus Essen-Stadtwald vermisst - Polizei bittet um Hinweise

45134 E.-Stadtwald: Seit gestern, 12. Oktober, wird die 75-jährige Marlis B. aus Essen-Stadtwald vermisst. Angehörige meldeten sie am Mittwoch vermisst, nachdem sie seit etwa 12.30 Uhr keinen Kontakt mehr zu ihr hatten. Marlis B. verließ offenbar danach ihre Wohnung an der Schellstraße. Möglicherweise begab sie sich zur Bushaltestelle "Drosselanger". Marlis B. ist zeitlich und räumlich orientiert, leidet jedoch an Depressionen. Sie ist gut zu Fuß und nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Marlis B. ist 1,48 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze, graue Haare. Möglicherweise trägt sie eine braune Winterjacke. Bei der Suche nach der Vermissten wurde auch ein Mantrailer-Hund der Polizei eingesetzt. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Marlis B. geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw

