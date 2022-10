Polizei Essen

POL-E: Essen: 53-jähriger Michael P. vermisst - Fotofahndung

Essen (ots)

45279 E-Freisenbruch: Am Abend des 6. Oktober verließ der 53-jährige Michael P. seine Wohnung an der Märkischen Straße und gilt seitdem als vermisst. Michael P. wird als zuverlässig und orientiert beschrieben. Er nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel und pendelt regelmäßig zwischen Essen und Oberhausen. Hierzu nutzt er in der Regel die S-Bahn.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Vermissten erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 53-Jährige ist ca. 185 cm groß, hat kurze, dunkle Haare und eine kräftige Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen gelben Parka, eine Jeanshose und eine Brille.

Die Fotos können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/89134

Wenn Sie Michael P. sehen, sprechen Sie ihn bitte nicht an und wenden sich telefonisch unter 0201/829-0 oder dem polizeilichen Notruf an die Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell