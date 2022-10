POL-E: Essen: 53-jähriger Michael P. vermisst - Abschlussmeldung

Essen (ots) - 45279 E-Freisenbruch: Am Abend des 6. Oktober verließ der 53-jährige Michael P. seine Wohnung an der Märkischen Straße und gilt seitdem als vermisst. Michael P. wird als zuverlässig und orientiert beschrieben. Er nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel und pendelt regelmäßig zwischen Essen und Oberhausen. Hierzu nutzt er in der Regel die S-Bahn. Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Vermissten ...

