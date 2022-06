Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Rucksack aus Auto gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Bad König (ots)

Ein in der Mainstraße geparkter Hyundai geriet in der Nacht zum Donnerstag (23.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang in das Fahrzeug und ließen anschließend einen auf der Rückbank abgelegten Rucksack samt Geldbörse, persönlichen Dokumenten sowie einem Fernglas mitgehen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

