POL-DA: Kelsterbach: Hochsitz brennt/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - An vier geparkten Autos in der Kahlertstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (23.06.) die Außenspiegel beschädigt. Zwischen Mitternacht und circa 1 Uhr ließen die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Zeugen entdeckten die Spuren an den Fahrzeugen und verständigten die Polizei. Hinweise zu den ...

mehr