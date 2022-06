Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Rangierendes Fahrzeug beschädigt Garagentor/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Durch in unbekanntes rangierendes Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen Sonntag (19.06.), 8.00 Uhr und dem späten Dienstagabend (21.06.), gegen Mitternacht, in der Eschenstraße ein Garagentor beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wer etwas bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell