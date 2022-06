POL-DA: Breuberg/Rai-Breitenbach: Waldbrand fordert Einsatzkräfte/Polizei ermittelt

Pfungstadt (ots) - Im Stadtteil Eschollbrücken sind Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (22.06.) in eine Lagerhalle in der Darmstädter Straße eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und circa 9 Uhr am nächsten Morgen hebelten die bislang noch unbekannten Täter eine Notausgangstür zur Halle auf und drangen ins Innere ein. Hieraus entwendeten sie diverse Elektroartikel wie mobile Klimageräte. Der Gesamtwert der ...

mehr