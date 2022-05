Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe weiter aktiv

Lüdenscheid (ots)

Eine 72-Jährige wurde am Dienstag, gegen 14:10 Uhr, in einem Discounter an der Wefelshohler Straße Opfer von Taschendieben. Ihre Geldbörse bewahrte sie während ihres Einkaufs in einem Stoffbeutel auf, den sie an Haken an ihrem Einkaufwagen befestigt hatte. Als sie sich in ein Regal runter bückte, schlugen die Täter offenbar zu. Als sich die Seniorin nur kurze Zeit später zu ihrem Wagen drehte, lag ihr Stoffbeutel leer im Einkaufswagen. In unmittelbarer Nähe erkannte sie nur noch einen jüngeren, ca. 1.70m großen und schlanken sowie einen älteren Mann, stabil gebaut und mit Glatze. Die beiden entfernten sich in der Folge innerhalb des Ladens. Die Polizei bittet weiterhin darum beim Einkaufen wachsam zu bleiben. Lassen Sie ihre Wertgegenstände unter keinen Umständen unbeaufsichtigt. Tätern reichen oft schon kurze Momente, um Beute zu machen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell