Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Pfungstadt (ots)

Im Stadtteil Eschollbrücken sind Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (22.06.) in eine Lagerhalle in der Darmstädter Straße eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und circa 9 Uhr am nächsten Morgen hebelten die bislang noch unbekannten Täter eine Notausgangstür zur Halle auf und drangen ins Innere ein. Hieraus entwendeten sie diverse Elektroartikel wie mobile Klimageräte. Der Gesamtwert der Beute steht bislang noch nicht abschließend fest, dürfte aber bei mehreren Tausend Euro liegen. Mit dem Diebesgut suchten die Unbekannten anschließend das Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

