Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte entwenden Motorrad (DA-JH 77) aus Tiefgarage

Darmstadt (ots)

Auf ein Motorrad der Marke Yamaha hatten es bislang noch unbekannte Täter am Dienstag(21.06.) abgesehen. Am späten Abend verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage in der Landgraf-Georg-Straße. Hier knackten sie das Schloss und entwendeten das Kraftrad, dessen Wert auf rund 7.700 Euro geschätzt wird. Beim Diebstahl lösten die Unbekannten einen akustischen Alarm aus, den Anwohner gegen 23.30 Uhr wahrnahmen. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Yamaha R1 mit dem amtlichen Kennzeichen DA-JH 77. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Zweirades haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

