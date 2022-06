Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: A 5 Darmstädter Kreuz, Verkehrsunfall mit Reisebus

Darmstadt (ots)

Am 23.06.2022 ereignete sich auf der A 5, zwischen der AS Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz ein Alleinunfall mit einem holländischen Reisebus. Der Fahrer des Reisebus verpasste die Tangente zur A 67 und zog im letzten Moment nach links um die A 67 zu befahren. Dies misslang und er fuhr in die Baustellenabsicherung herein. Dadurch wurde die Absicherung der Baustelle stark beschädigt. Im Reisebus befanden sich 15 Jugendliche auf der Heimreise, von diesen wurden 2 Personen leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern momentan noch an. Anzumerken ist, dass in der vergangenen Nacht an gleicher Stelle ein LKW in die Baustellenabsicherung gefahren ist. Es wird nachberichtet

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell