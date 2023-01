Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230106-2: Unbekannter stößt mit Baustellenfahrzeug gegen Mast und flieht - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Maschine aus Baustellencontainer entwendet

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die zwischen Mittwoch (4. Januar) und Donnerstag (5. Januar) in Pulheim ein Baustellenfahrzeug in Betrieb genommen haben und dabei gegen einen Mast gefahren sind. Unbekannte sollen außerdem eine Baumaschine aus dem nahegelegenen Container der Baustelle entwendet haben. Die Ermittler des Verkehrskommissariats sowie der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Donnerstagvormittag (5. Januar) die Polizei. Unbekannte seien mit einem sogenannten Dumper gegen einen Mast an der Industriestraße gefahren und sollen diesen beschädigt haben. Polizisten nahmen den Unfall auf. Dabei stellten sie fest, dass der oder die Unfallverursacher einen Bauzaun verschoben haben.

Ein weiterer Zeuge gab an, dass unbekannte Täter den Container der Baustelle aufgebrochen haben sollen. Es sei eine Baumaschine entwendet worden. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und fertigten auch zu dem Diebstahl eine Anzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell