POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Gladbeck:

Am 05.04.2022, gegen 23 Uhr, stellte ein 25-Jähriger aus Gladbeck seinen grauen Ford Focus auf einem Parkplatz auf der Horster Straße / Ecke Bergmannstraße ab. Als er am 07.04.2022 gegen 14:30 Uhr zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden am rechten Kotflügel und an der rechten Stoßstange. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Marl:

Auf der Emslandstraße hat es am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Eine 69-jährige Gelsenkirchenerin parkte gegen 15 Uhr den schwarzer Kia Optima am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 16 Uhr mit ihrem Ehemann zum Fahrzeug zurückkehrte, war die komplette linke Seite des Pkws verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Verursacher ist unbekannt.

Heute Vormittag zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr wurde auf dem Bachackerweg eine weiße Mercedes A-Klasse am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Haltern am See:

Auf der Augustusstraße wurde am Donnerstagmittag zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr ein schwarzer Opel Astra angefahren und im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Auf dem Parkplatz des Sixtus-Hospitals an der Gartenstraße wurde heute Morgen zwischen 11 Uhr und 11:15 Uhr ein grauer VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Sollten Sie Hinweise zu den Unfallfluchten und/oder möglichen Verursachern haben, dann rufen Sie bitte die Verkehrskommissariate der Polizei an - diese sind erreichbar unter Tel. 0800/2361 111.

