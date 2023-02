Polizei Gütersloh

POL-GT: 41-jähriger Mann schlägt zu und randaliert - Gewahrsam

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Ein 41-jähriger Mann betrat am Mittwochmittag (15.02., 13.10 Uhr) das Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße und schrie zunächst lautstark herum. Anschließend schlug er auf einen Mann auf dem Gelände und warf Steine gegen Autos auf der Ausstellungsfläche. Einen weiteren Mann in dem Verkaufsraum versuchte der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock ebenfalls zu schlagen. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde durch die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

