POL-S: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (08.04.2022) eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Heßbrühlstraße gestohlen. Die Täter durchtrennten zwischen 16.45 Uhr und 07.45 Uhr den zur Sicherung am Bauzaun angebrachten Draht und gelangten so auf das Baustellengelände. Anschließend stahlen sie die dort befindliche Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob es mehrere Täter ...

