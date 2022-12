POL-HAM: Unbekannte brechen in Doppelhaushälfte ein

Hamm-Pelkum (ots) - Ein geparkter Skoda wurde am Donnerstag, 29. Dezember, zwischen 8.15 Uhr und 12.10 Uhr, in der Straße Am Pelkumer Bach von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der weiße Wagen wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an ...

mehr