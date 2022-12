POL-HAM: Skoda beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Braam-Ostwennemar (ots) - Ein Pkw-Anhänger geriet am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Kommunalfriedhofs an der Birkenallee in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte der Anhänger in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

mehr