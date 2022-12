Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 55-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße schwer verletzt. Der Mann querte unter den Unterführungen die Fahrbahn der Wilhelmstraße und wurde dabei von dem VW Golf einer 46-jährigen Frau erfasst. Der Fußgänger musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell