POL-HAM: Rucksack vom Beifahrersitz gestohlen - Täter flüchtet auf Fahrrad

Hamm-Uentrop (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag, 29. Dezember, gegen 3 Uhr, gewaltsam in eine Bankfiliale auf der Ostwennemarstraße ein. Nachdem der oder die Täter eine Fensterscheibe mit einem Stein einschlugen und so in den Innenraum der Filiale gelangten, entfernten sie gewaltsam die Blenden von drei im Foyer befindlichen Schließfachschränken für Sparbücher. Es entstand Sachschaden. Angaben zur Tatbeute können bislang nicht gemacht ...

