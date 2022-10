Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher

Züsch (ots)

Durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher wurde zwischen Sonntag, dem 02.10.22, und Montag, dem 03.10.22, vermutlich bei einem Wendemanöver eine Grundstücksmauer in der Hermeskeiler Straße in Züsch touchiert. Der entstandene Sachschaden an der Mauer liegt im dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

