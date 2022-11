Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar - Dunkle Jahreszeit = aktive Wohnungseinbrecher

Oberhausen (ots)

Im niedrigen einstelligen Bereich lagen seit Monaten die Zahlen, die wir an jedem Freitag in unserem Wohnungseinbruchsradar veröffentlichen. Die Daten ergeben sich aus den uns gemeldeten Wohnungseinbrüchen und Wohnungseinbruchsversuchen.

In der vergangenen Woche (4. - 10.11.) brachen Wohnungseinbrecher in 16 angezeigten Fällen überwiegend in Objekte mit Gärten oder schwer einsehbaren rückwärtigen Gebäudeteilen ein.

Die Kriminellen nutzten den Schutz der Dunkelheit auch schon in den frühen Morgenstunden und schlichen meist durch schlecht einsehbare Gärten oder Hinterhöfe, hebelten dann meist Terrassen- oder Balkontüren oder rückwärtige Fenster auf.

Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je. Aber auch schon einfache Verhaltensregeln stoppen kriminelle Wohnungseinbrecher.

Schließen Sie Fenster auch in den oberen Etagen!

"Auf Kipp" sind sie für akrobatische Einbrecher oftmals kein Problem, sondern eine "gute Gelegenheit" und Gelegenheit macht Diebe.

Polizisten sind derzeit besonders auf die Verhinderung der Wohnungseinbrüche fokussiert und werden wieder verstärkt von den Zivilfahndern unterstützt, brauchen aber auch die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen, um schnell auf Verdächtiges in den Stadtvierteln reagieren zu können.

Daher unser Appell:

# teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

# sichern Sie Ihre 4-Wände und

# lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Streifenwagen und Zivilfahnder sind und um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs.

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell