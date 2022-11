Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kokain am Steuer

Oberhausen (ots)

Am 06.11.2022 gegen 02:30 Uhr hat eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Oberhausen Stadtmitte einen Autofahrer (37) festgestellt, der vor Fahrantritt Kokain konsumiert hatte.

Der Mann war an einer Haltlinie der Kreuzung Buschhausener Straße/Hansastraße trotz Grün einfach stehen geblieben. Er machte einen verwirrten Eindruck. Bei einer anschließenden Kontrolle gab er zunächst an, keinen Alkohol oder Drogen konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,1 Promille. Der Drogentest reagierte allerdings positiv auf Kokain. Die Körperreaktionen waren insgesamt sehr auffällig und stark verlangsamt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Da der Mann aus Albanien keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, musste er auch eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell