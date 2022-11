Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub an der Hansastraße - Wir suchen Zeugen

Oberhausen (ots)

Am 03.11.2022 gegen 07:00 Uhr ist ein 24-Jähriger an der Hansastraße am "Park and Ride" Parkplatz in Oberhausen beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann verließ den Parkplatz in Richtung Hansastraße. Ein Unbekannter trat plötzlich hinter einer Plakatwand hervor. Er drohte mit einem Messer und forderte Bargeld. Der junge Mann stieß den Unbekannten von sich weg und lief davon.

Beschreibung des Täters: circa 50-60 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, langer grauer Bart, lange graue Haare, roter Pullover (abgenutzt)

Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall oder dem Unbekannten machen können, melden sich bitte unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder 0208 8260.

