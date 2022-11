Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Durch Messerstich schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (01.11.) gegen 0:00 Uhr ist ein 38-Jähriger Mann an der Ruhrorter Straße in Oberhausen Lirich durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

Kurz nach Mitternacht haben Zeugen der Polizei gemeldet, dass eine Person im Bereich Duisburger Straße/Ruhrorter Straße mit einem Messer verletzt worden sei. Eine schnell eintreffende Streife fand vor Ort eine größere Ansammlung von Menschen vor. Ein verletzter Mann befand sich in der Nähe auf dem Gehweg und war augenscheinlich stark alkoholisiert. Zeugen berichteten von einer verbalen Auseinandersetzung, konnten jedoch keine weiteren Angaben machen. Der Verletzte (38) wurde durch einen Notarzt vor Ort erst behandelt und anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und weiter behandelt. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Laut Zeugenangaben soll der unbekannte Täter eine dunkle Bomberjacke getragen haben.

Weitere Zeugen die in diesem Zeitraum im Bereich der Duisburger Straße/Ruhrorter Straße etwas tatrelevantes beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Täter machen können, melden sich bitte beim KK 11 der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

