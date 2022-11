Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

In der Zeit von Freitagabend (18 Uhr) bis Samstagmorgen (07:15 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau "Am Kurpark". Im Rohbau durchsuchten die Täter das Gebäude nach Kupferkabeln. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Die Polizei Dissen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder möglichen Fahrzeugen geben können, sich unter 05421/931280 zu melden.

