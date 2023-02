Polizei Gütersloh

POL-GT: Weiberfastnacht 2023 - polizeiliche Bilanz

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Mit Weiberfastnacht begann auch im Kreis Gütersloh die Karnevalssaison 2023.

Nach zwei Jahren Pause waren wieder zahlreiche feierfreudige Menschen in den Hochburgen Schloß Holte-Stukenbrock, Rietberg und Harsewinkel unterwegs. In Schloß Holte-Stukenbrock waren ca. 5.000 Besucher, in Rietberg waren es schätzungsweise 15.000 und in Harsewinkel geht die Polizei von 2.000 Teilnehmern aus.

Die erste Bilanz der Polizei ist positiv. Die Veranstaltungen verliefen vergleichsweise ruhig und es waren nahezu überall positiv gestimmte und friedliche Menschen auf den Straßen und in den Festzelten.

Dennoch gab es Ausreißer:

Am Nachmittag zeigten sich eine 31-jährige Frau aus Essen und ein 20-jähriger Mann aus Gütersloh gegenseitig wegen Körperverletzung und Beleidigung an. Zu der Auseinandersetzung war es an einem Toilettenwagen an einem Festzelt an der Hauptstraße in Schloß Holte-Stukenbrock gekommen.

In einem Festzelt in Schloß Holte-Stukenbrock kam es gegen 20.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern. Gegen drei Männer aus Schloß Holte-Stukenbrock, 21, 20 und 19 Jahre alt, wurden ein Ermittlungsverfahren aufgrund der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet.

Vier Personen wehrten sich gegen Platzverweise, welche gegen sie ausgesprochen worden sind. Sie wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.

Ein weiterer Platzverweis endete um kurz nach Mitternacht ebenfalls mit einer Ingewahrsamnahme in Schloß Holte-Stukenbrock. Ein 33-jähriger Mann, welcher zuvor schon ein Platzverweis aufgrund eines Streits an einem Festzelt bekommen hatte, schlug anschließend auf mindestens eine Person an der Hauptstraße ein. Bei seiner Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand. Er trat um sich und beleidigte die Beamten massiv. Durch den staatsanwaltschaftlichen Eildienst wurde in der Nacht die Entnahme einer Blutprobe von dem 33-jährigen Augustdorfer angeordnet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell