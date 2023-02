POL-GT: Einbrecher hebeln Fenster auf

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (TP) - Am Freitagnachmittag (17.02.2023) ereignete sich gegen 13:05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten an der sogenannten "Heitmann-Kreuzung", Gütersloher Straße/Tecklenburger Weg, ein Mercedes-Benz Sattelzug und ein Verkaufsfahrzeug auf FIAT-Basis. Die 41-jährige Unfallverursacherin aus Bielefeld befuhr mit ihrem Verkaufsfahrzeug die Gütersloher Straße in ...

mehr