BPOL-H: Per Haftbefehl gesuchter 37-jähriger muss für 40 Tage in Gefängnis

Hannover (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden am Flughafen Hannover durch die Bundespolizei wieder etliche Haftbefehle sowie Pfändungsaufträge vollstreckt, aber der Reihe nach. Am Freitagmorgen wurde eine 32-jährige Deutsche bei der Ausreise nach Antalya durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Dabei wurde ein Strafvollstreckungsauftrag der ...

mehr