Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Ereignisreiches Wochenende am Flughafen Hannover für die Bundespolizei

Hannover (ots)

Am 07. Oktober 2022 wurde ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger bei der Ausreise nach Istanbul festgestellt. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Hildesheim auf Grund einer Strafvollstreckung zur Vermögensabschöpfung gesucht. Nachdem durch die kontrollierenden Beamten 723,50 EUR gepfändet werden konnten, durfte der 49-jährige seine Reise fortsetzen.

Am 08. Oktober musste dann eine 32-jährige Deutsche ihre Urlaubsreise nach Antalya unterbrechen, da diese ihre Strafe bei der Staatsanwaltschaft Stralsund nicht vollständig bezahlt hatte. Wegen diverser Betrugsdelikte seit 2018 hätte die Frau insgesamt 85 Tage in einer JVA verbringen müssen. Da die 32-jährige die fehlenden 1456,00 EUR bei der Bundespolizei am Flughafen Hannover bezahlen konnte, stand dem Urlaub nichts mehr im Wege.

Ein 49-järiger Niederländer, der am 09. Oktober nach Istanbul - Sabiha Gökcen fliegen wollte, musste auf Grund einer Fahndungsnotierung der Bußgeldstelle Speyer aus dem Jahr 2020 zur Durchsetzung eines Fahrverbotes, seinen Führerschein bei der Bundespolizei abgeben. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Niederländer konnte weiterreisen. Jedoch wird er in Zukunft erst einmal Öffentliche Verkehrsmittel nutzen müssen. Am Abend des gleichen Tages wurde dann ein türkischer Staatsangehöriger bei der Ausreise nach Diyarbakir kontrolliert und verhaftet. Er wurde per Haftbefehl gesucht und musste 100 EUR Strafe bezahlen. Da der 29-jährige diese umgehend begleichen konnte stand auch in diesem Fall der Weiterreise nichts im Wege.

Zu guter Letzt wurde am frühen Montagmorgen bei der Ausreise nach Antalya eine 33-jährige kontrolliert. Durch die Beamten der Bundespolizei wurde dabei festgestellt, dass sie von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wurde. Nach dem Schuldspruch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hätte sie mit den Kosten des Verfahrens eine Geldstrafe von insgesamt 733,45 EUR bezahlen müssen. Da sie den Betrag bis zum heutigen Tage nicht beglichen hatte, holte die Frau dies nun umgehend bei der Bundespolizei nach, damit sie ihren Flug noch erreichen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell