Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW aufgebrochen und E-Bike entwendet

Gräfenwarth (ots)

Von einem VW, der in der Stauseestraße in Gräfenwarth geparkt war, schlugen Unbekannte am Montag zwischen 15:00 und 15:50 Uhr die vordere Seitenscheibe ein. Sie öffneten die Türen und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren ein E-Bike sowie ein Fahrrad im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell